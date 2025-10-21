L’Europa ferma Mosca ma il gas russo diventa neutro estero Come i trader svizzeri e turchi aggirano le norme

È pronto per essere varato un nuovo regolamento che decreterebbe lo stop delle importazioni di gas proveniente dalla Russia. L’analisi dell’esperto di cosa sta accadendo. L’Europa dice addio al gas russo. Il Consiglio Ue nelle scorse ore ha dato avvio al varo di un regolamento che introdurrà un divieto giuridicamente vincolante e graduale sulle importazioni di gas naturale dalla Russia, sia tramite gasdotto che in forma liquefatta (Gnl). La strategia, nell’ambito del Piano RepowerEu, ha l’obiettivo di porre fine alla dipendenza energetica da Mosca. Le forniture sarebbero state strumentalizzate da Mosca con forti scossoni sul mercato europeo. 🔗 Leggi su Notizie.com

