L’Europa dichiara guerra alla flotta ombra del Cremlino

L’Unione europea ha deciso di spingersi oltre nella sua battaglia contro la flotta ombra russa, per Bruxelles non più una mera questione economica ma una minaccia diretta alla sicurezza marittima e ambientale dell’Europa. Secondo un documento del Servizio europeo per l’azione esterna (Eeas) ottenuto da Politico, l’Ue vuole ampliare i poteri degli Stati membri per abbordare e ispezionare le navi sospette. L’obiettivo è rafforzare il diritto internazionale del mare e costruire un quadro di accordi bilaterali tra l’Unione e i cosiddetti flag states, i Paesi che registrano le navi, per consentire ispezioni “pre-autorizzate” anche in acque internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

