Letture paurose di Dario Apicella all' Eduteca
Dario Apicella racconta, suona e canta tante storie spaventose! Martedì 28 ottobre dalle 17 alle 18:30 co L'Eduteca Laboratorio + gioco libero €15 - età 36. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
