Letture paurose di Dario Apicella all' Eduteca

Genovatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dario Apicella racconta, suona e canta tante storie spaventose! Martedì 28 ottobre dalle 17 alle 18:30 co L'Eduteca Laboratorio + gioco libero €15 - età 36. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Letture Paurose Dario Apicella