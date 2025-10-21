Lettere racconti e romanzi postumi il meglio dello scrittore più rilevante del Novecento
È possibile riuscire a mettere in estetica sequenza e in linea definita i libri più belli di Franz Kafka (1883 – 1924)? La risposta è davvero ardua perché lo scrittore boemo sfugge a ogni banale definizione, se non quella di essere il più grande sperimentatore del Modernismo nonché uno degli scrittori fondamentali della letteratura mondiale. Da Le Metamorfosi a Il Processo, le s ue opere incidono sull’esistenza come lo specchio oscuro dell’anima del Novecento europeo, inserendo una frattura tra arte letteraria e realtà, deformandola fino al paradosso e tenendola insieme dall’uso seduttivo della parola. 🔗 Leggi su Iodonna.it
