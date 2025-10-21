L’esperto | Avanzano nitazeni e oppioidi sintetici e noi rischiamo di essere senza difese
(Adnkronos) – In Europa avanzano i nuovi oppioidi sintetici. La presenza di questa minaccia veniva ribadita anche nell'ultima relazione europea sulla droga, che censiva due ondate distinte: la prima tra il 2012 e il 2019, causata da 38 derivati del fentanyl, sostituiti poi dal 2019 da oppioidi 'nitazenici' ad alta potenza. "Dati recenti – scrivevano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel corso della Commissione d’inchiesta regionale sull’infiltrazione mafiosa, è stata presentata “Rozes Intelligence”, una startup fondata dal professor Antonio Parbonetti, pro-rettore dell’Università di Padova ed esperto di contrasto alla criminalità organizzata. - facebook.com Vai su Facebook
Nitazeni, gli oppioidi «invisibili» venti volte più potenti del Fentanyl - «Dieci volte più potenti del Fentanyl, i nitazeni sono l'ultima, letale evoluzione nella crisi degli oppioidi sintetici». Si legge su corriere.it