L' esercizio per addominali che il tuo personal trainer dovrebbe conoscere

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se sei stanco del solito allenamento per addominali (sit-up, sit-up e altri sit-up)? C'è ancora chi si ostina a fare centinaia di addominali tradizionali pensando che sia la strada verso un six-pack da sogno. Risultato? La tua schiena non è esattamente contenta quando ti ammazzi di sit-up. Il problema biomeccanico dei sit-up. In una routine che include l'allenamento per addominali, i sit-up tecnicamente funzionano ma il prezzo da pagare potrebbe essere alto per chi soffre di mal di schiena. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'esercizio per addominali che il tuo personal trainer dovrebbe conoscere

Approfondisci con queste news

I due errori più comuni (e insensati) nell'allenamento degli ADDOMINALI: inutili, e a volte fanno danni! L'allenamento degli addominali è quello che più di tutti scatena la fantasia delle persone, e spesso anche dei professionisti. Ma oltre agli esercizi "fantasiosi Vai su Facebook

Il workout intelligente: addominali e postura perfetta, anche in ufficio - In un’epoca in cui gran parte della nostra giornata è trascorsa seduta, arriva una proposta per rinforzare i muscoli addominali senza doverci sdraiare sul pavimento: gli esercizi per il core in posizi ... Come scrive quotidianpost.it

10 esercizi addominali per tonificare e dire addio alla pancia! - Per avere una pancia piatta è necessario fare degli esercizi, a casa o in palestra, finalizzati a stimolare, allenare e ridefinire prima di tutto gli addominali bassi e obliqui. Da alfemminile.com

Esercizi addominali per principianti: comincia adesso a rinforzare e modellare il tuo core - Fino a questo momento non sei mai stato un amante della "ginnastica" (sì, una volta si chiamava così) e dei workout, a ... Secondo menshealth.com