L’escalation di torture narrate dai flotillanti

Siamo partiti con le denunce per furto di sigarette e siamo arrivati a quelle per tortura, tra racconti splatter di pestaggi selvaggi, studiate torture psicologiche e tentativi di avvelenamento. La verità sui giorni di detenzione della Flotilla in Israele forse non la sapremo mai, in fin dei conti si tratta della parola di un gruppo di attivisti contro quella dei loro carcerieri, verso i quali, peraltro, i marinaretti pro-Pal ben prima dello sbarco non nutrivano sentimenti positivi. Prendiamo solo atto di come di giorno in giorno la faccenda si stia ingrossando in un’escalation narrativa all’Apocalypse Now. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

