Nel decennale dell’associazione a lui dedicata, ieri Ravenna ha ricordato Benigno Zaccagnini con un incontro pubblico nella sede di Confcooperative. Un appuntamento partecipato e denso di emozione sul politico ravennate che fu segretario della Democrazia Cristiana, deputato, senatore, ministro e dedicato alla sua eredità morale che continua a parlare al presente. Ad aprire i lavori è stato il presidente Roberto Mariani, che ha ripercorso il cammino dell’associazione nata nel 2015 su iniziativa di Romano Argnani e di un gruppo di amici: "In questo decennio abbiamo cercato di trasmettere ai giovani l’esempio di una politica ispirata al servizio del bene comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'eredità di Zaccagnini: "Grande esempio morale. La passione per la politica nella vita di ogni giorno"