L’eredità di Miss Italia nella carriera di Diletta Leotta

Diletta Leotta condivide le sue esperienze al concorso di Miss Italia, un momento cruciale nel suo percorso professionale e personale. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - L’eredità di Miss Italia nella carriera di Diletta Leotta

Altre letture consigliate

In psicoterapia si esplora lo schema genealogico tra tesori e tranelli. Si ereditano mandati familiari, seguendo o opponendosi. Affrontare significa riconoscere, elaborare e trovare la propria strada. Hai mai sentito questa influenza? Guarda il video approfondito - facebook.com Vai su Facebook

Katia Buchicchio, la nuova miss Italia si racconta: «Sogno una carriera in tv. L'apparecchio? Mi rende unica» - Katia Buchicchio, incoronata Miss Italia 2025 sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio, è la prima lucana ad ... ilmattino.it scrive

Katia Buchicchio: «Ho vinto Miss Italia restando me stessa, sogno una carriera in tv. L'apparecchio? Mi rende unica» - Katia Buchicchio, incoronata Miss Italia 2025 sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio, è la prima lucana ad ... Secondo leggo.it

Anna Falchi, chi è: le origini finlandesi e la carriera da showgirl/ Il successo con Miss Italia - Nata da mamma finlandese e abbandonata dal papà, è stata simbolo sexy del cinema per anni ... Segnala ilsussidiario.net