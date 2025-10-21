Leone XIV incontra i movimenti popolari per il Giubileo | La nostra lotta per terra casa e lavoro

Prevost conferma la scelta di Francesco di ricevere le organizzazioni di lavoratori dell’economia sommersa. Gli appuntamenti allo Spin Time e a Piazza Vittorio a Roma. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Leone XIV incontra i movimenti popolari per il Giubileo: “La nostra lotta per terra, casa e lavoro”

Argomenti simili trattati di recente

Papa Leone incontra le vittime di abusi del clero, è la prima volta. 'Ci siamo sentiti ascoltati'. La commissione denuncia ritardi #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone incontra un gruppo di vittime di abusi del clero: è la prima volta #20ottobre - X Vai su X

Giustizia, dignità e speranza: dal sogno di Papa Francesco alla visione di Papa Leone XIV, il cammino con i Movimenti Popolari (Chiara Lonardo) - Giustizia, dignità e speranza: sono state le parole chiave al centro della Conferenza Stampa di presentazione del V Incontro dei Movimenti Popolari, che si è da poco conclusa presso la Sala Stampa del ... Da farodiroma.it

A Roma il giubileo dei Movimenti Popolari - Presentati gli appuntamenti che scandiranno il quinto incontro dei Movimenti Popolari (21- Secondo korazym.org

Leone XIV: Maria abbatte i muri e aiuta l’umanità a vivere in pace - «Contemplare il mistero di Dio e della storia con lo sguardo interiore di Maria ci mette al riparo dalle mistificazioni della propaganda, dell’ideologia e dell’informazione malata, che mai sapranno ... Scrive avvenire.it