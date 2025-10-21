L’Elsel liquida il Paladonbosco in tre set Coach Boschi | Tante idee da sviluppare

Elsel Scuola La Spezia 3 Paladonbosco Genova 0 (25-19 27-25 25-21) ELSEL LA SPEZIA: Accogli, Beccarelli, Carnieri, Navalesi, Olmi, Panciroli, Taranto, libero Rocca. All. Boschi PALADONBOSCO GENOVA: Diara, Ermodatillo, Maurel, Molinari, Noris, Pozzo, Promontorio, Rossi, liberi Salvietti e Nasso. All. Mambelli Arbitro: Piazza RICCÒ DEL GOLFO – Non poteva sperare in un debutto migliore l’Elsel Scuola La Spezia che sul palazzetto di Riccò del Golfo ha superato, senza troppe difficoltà, le ospiti del Paladonbosco nel primo match del campionato. In tre set le spezzine hanno liquidato le avversarie che soprattutto nel secondo set, concluso 27-25, hanno comunque dato del filo da torcere alle padrone di casa, costringendole a tirare fuori una grande determinazione e un carattere capace di fare la differenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

