L’eleganza nascosta di Palazzo Fizzarotti
Sabato 25 ottobre – ore 18.00Un’occasione unica ti aspetta: l’apertura straordinaria di Palazzo Fizzarotti, uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di Bari. Varcando il suo portone, ci ritroveremo immersi in un viaggio tra stili e suggestioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it
