Lucca, 21 ottobre 2025 – “La notizia della mia morte è fortemente esagerata.”: così lo scrittore americano Mark Twain smentì con tagliente ironia le voci che circolavano su un suo prematuro decesso. Ma a un pensionato lucchese è andata peggio. Quelli tra Kafka e realtà. “Lei ci risulta morto dal maggio scorso. Per questo abbiamo sospeso la sua pensione e recuperato le somme versate sul suo conto negli ultimi mesi.". Sembra un racconto di Kafka e in vece è quello che si è sentito rispondere il signor Enrico Casella, pensionato di 64 anni di Ponte a Moriano. Che nel giro di pochi minuti ha scoperto di non avere più un euro in banca, con bancomat e carte bloccate, e di risultare ufficialmente passato a miglior vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Lei è morto”, gli riprendono 10mila euro di pensioni. Ma è vivo e vegeto: gaffe dell’Inps