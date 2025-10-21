Lei aveva già avuto rapporti così i giudici di Macerata hanno assolto l’imputato accusato di violenza sessuale
Da tempo viene chiesta dalle associazioni che tutelano le vittime di violenza sessuale una legge sul consenso e oggi, con l’inizio in Corte d’appello di Ancona di un processo all’imputato “assolto” in primo grado perché la ragazza, all’epoca 17enne, “aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione”, l’argomento torna a essere politico con la richiesta del Pd di approvare la legge in materia. A innescare la reazione le motivazioni del processo di primo grado nei confronti di un uomo, all’epoca 25enne, assolto dall’accusa perché non più vergine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
