Domenica 26 ottobre, Legnano festeggia i 50 anni di Caritas Ambrosiana con una giornata corale: Messa in San Magno, due mostre aperte alla città, musica gospel e raccolta fondi con dono solidale. Un invito a partecipare, condividere e riconoscere un impegno che da mezzo secolo sostiene chi è più fragile. Sostegno del territorio e dono . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Legnano celebra Caritas Ambrosiana: cinquant’anni di solidarietà