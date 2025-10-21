Legnano celebra Caritas Ambrosiana | cinquant’anni di solidarietà
Domenica 26 ottobre, Legnano festeggia i 50 anni di Caritas Ambrosiana con una giornata corale: Messa in San Magno, due mostre aperte alla città, musica gospel e raccolta fondi con dono solidale. Un invito a partecipare, condividere e riconoscere un impegno che da mezzo secolo sostiene chi è più fragile. Sostegno del territorio e dono . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
