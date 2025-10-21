leggenda wu tang clan rap del ghetto a bologna

Celebrati nella serie tv in tre stagioni di grande successo An American Saga, i Wu-Tang Clan, da Staten Island, New York, sono il gruppo che più di tutti rappresenta la storia dell’‘età d’oro’ degli hip hop originale americano, quella degli anni 90. La formazione, nota sia per aver realizzato dischi che hanno segnato gli ultimi decenni di cultura musicale popolare, sia per una carriera dove arte e vita si sono sempre pericolosamente intrecciate, arriva a Casalecchio di Reno, alla Unipol Arena l’8 marzo 2026 con lo spettacolo Wu-Tang Forever: The Final Chamber, unica data italiane del loro tour internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

