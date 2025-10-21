Legge Ranucci contro le querele temerarie vediamo chi vota sì e chi vota no | Travaglio alla manifestazione per il giornalista di Report – L’intervento integrale

Anche il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, è intervenuto alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle, in sostegno a Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato. “Non sappiamo chi siano gli autori, possiamo immaginarci il movente, basta vedere Report a quante persone ha pestato i piedi e a quanti ne pesterà – ha esordito Travaglio – Credo che il movente siano le domande indiscrete e le notizie proibite. Questo è bene precisarlo proprio perché l’isolamento dei giornalisti, di Ranucci e di Report, non viene dalla politica. Quando il politico mal sopporta il giornalista per il giornalista è una medaglia, i politici dovrebbero temere l’informazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

