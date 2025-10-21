Legge Ranucci contro le querele temerarie vediamo chi vota sì e chi vota no | Travaglio alla manifestazione per il giornalista di Report – L’intervento integrale
Anche il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, è intervenuto alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle, in sostegno a Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato. “Non sappiamo chi siano gli autori, possiamo immaginarci il movente, basta vedere Report a quante persone ha pestato i piedi e a quanti ne pesterà – ha esordito Travaglio – Credo che il movente siano le domande indiscrete e le notizie proibite. Questo è bene precisarlo proprio perché l’isolamento dei giornalisti, di Ranucci e di Report, non viene dalla politica. Quando il politico mal sopporta il giornalista per il giornalista è una medaglia, i politici dovrebbero temere l’informazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
“Sigfrido Ranucci, per esempio, ha ricevuto oltre 170 denunce per le inchieste di “Report” e la vera solidarietà oggi si manifesta con un gesto concreto: ritirate le querele contro chi fa informazione e approvate subito una legge contro le querele temerarie.” Il mo - X Vai su X
Le Iene. . “Sigfrido Ranucci, per esempio, ha ricevuto oltre 170 denunce per le inchieste di “Report” e la vera solidarietà oggi si manifesta con un gesto concreto: ritirate le querele contro chi fa informazione e approvate subito una legge contro le querele temer - facebook.com Vai su Facebook
La manifestazione M5s per Ranucci, Travaglio: “Il movente dell’attentato le domande indiscrete, basta querele temerarie”. Dibattito anche a Strasburgo - “L’attentato era contro Sigfrido, dopo poche ore sembrava riguardasse tutto il giornalismo o una parte politica. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Attentato a Ranucci, Ruotolo al Parlamento Ue: “Politici ritirino querele temerarie, la libertà di stampa è di tutti o non è” - Ruotolo: "L'Italia è il primo paese in Europa per giornalisti minacciati" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
La storia di Sigfrido Ranucci, una lunga scia di querele e intimidazioni - "Onestamente la mia vita non è cambiata molto rispetto all'inizio delle minacce. ansa.it scrive