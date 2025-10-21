Legge Ranucci contro le querele temerarie si veda in Parlamento chi vota sì e chi vota no | Travaglio alla manifestazione per il giornalista di Report – L’intervento integrale
Anche il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, è intervenuto alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle, in sostegno a Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato. “Non sappiamo chi siano gli autori, possiamo immaginarci il movente, basta vedere Report a quante persone ha pestato i piedi e a quanti ne pesterà – ha esordito Travaglio – Credo che il movente siano le domande indiscrete e le notizie proibite. Questo è bene precisarlo proprio perché l’isolamento dei giornalisti, di Ranucci e di Report, non viene dalla politica. Quando il politico mal sopporta il giornalista per il giornalista è una medaglia, i politici dovrebbero temere l’informazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Sigfrido Ranucci, per esempio, ha ricevuto oltre 170 denunce per le inchieste di “Report” e la vera solidarietà oggi si manifesta con un gesto concreto: ritirate le querele contro chi fa informazione e approvate subito una legge contro le querele temerarie.” Il mo - X Vai su X
Le Iene. . “Sigfrido Ranucci, per esempio, ha ricevuto oltre 170 denunce per le inchieste di “Report” e la vera solidarietà oggi si manifesta con un gesto concreto: ritirate le querele contro chi fa informazione e approvate subito una legge contro le querele temer - facebook.com Vai su Facebook
“Legge Ranucci contro le querele temerarie, vediamo chi vota sì e chi vota no”: Travaglio alla manifestazione per il giornalista di Report – L’intervento integrale - Alla manifestazione per Report, Travaglio rilancia la proposta di legge contro le querele temerarie: "Vediamo chi vota sì e chi vota no" ... Secondo ilfattoquotidiano.it
La proposta di Buccini contro le querele temerarie ai giornalisti: "Legge bipartisan con stangate" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Lo riporta la7.it
La manifestazione M5s per Ranucci, Travaglio: “Il movente dell’attentato le domande indiscrete, basta querele temerarie”. Dibattito anche a Strasburgo - “L’attentato era contro Sigfrido, dopo poche ore sembrava riguardasse tutto il giornalismo o una parte politica. Scrive ilfattoquotidiano.it