Lega Salvini su Vannacci | No resa dei conti ma commessi errori
“Resa dei conti con Vannacci? No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana, ma sarà assolutamente tranquillo”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano. A chi gli chiedeva se avesse registrato malumori verso il generale Vannacci dopo la sconfitta in Toscana, Salvini ha detto: “No, chiaro che quando hai un risultato al di sotto delle aspettative ti devi chiedere perché. Non è colpa della sfortuna o degli elettori. Quindi tutti noi abbiamo sbagliato qualcosa? Si, io in primis. Sono in Lega da 35 anni, ho vinto tante volte e ho perso altrettante volte. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Quando hai un risultato al di sotto delle aspettative – ha spiegato Salvini - ti devi chiedere perché. Non è colpa della sfortuna o degli elettori. Quindi tutti noi abbiamo sbagliato qualcosa? Si, io in primis. Sono in lega da 35 anni, ho vinto tante volte e ho perso a - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Salvini ha detto in tv che Francesca Albanese «ha lo stipendio pagato da me, da te, da chi è in studio e da chi è a casa, perché rappresenta noi». Al di là delle opinioni sulla relatrice speciale dell’ONU, ciò che dice è sbagliato. - X Vai su X
Lega, Salvini: "Con Vannacci nessuna resa dei conti, ma sono stati commessi errori" - No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana, ma sarà assolutamente tranquillo”. Secondo stream24.ilsole24ore.com
Lega, Salvini: “Nessuna resa dei conti con Vannacci ma commessi errori” - "No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana, ma sarà assolutamente tranquillo". Lo riporta msn.com
Lega, Salvini: “nessuna resa dei conti con Vannacci, commessi errori” - E’ quanto ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in vista del consiglio federale della Lega. Si legge su strettoweb.com