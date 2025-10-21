Lega Salvini | Nessuna resa dei conti con Vannacci ma commessi errori
Nessuna resa dei conti con Roberto Vannacci. “No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana, ma sarà assolutamente tranquillo”. Lo chiarisce il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, in vista del Consiglio federale del partito che torna a riunirsi dopo alcuni mesi in via Bellerio. A chi gli chiedeva se avesse registrato malumori verso il generale Vannacci dopo la sconfitta in Toscana, Salvini ha detto: “No, chiaro che quando hai un risultato al di sotto delle aspettative ti devi chiedere perché. Non è colpa della sfortuna o degli elettori. Quindi tutti noi abbiamo sbagliato qualcosa? Sì, io in primis”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
