Lega il generale Vannacci diserta il consiglio federale Siri | Non si è collegato – Video
Questo pomeriggio lo stato maggiore leghista si è riunito in via Bellerio a Milano. Tre ore di incontro per fare il punto dopo la sconfitta in Toscana e in vista delle prossime regionali in Veneto. “Non si tratterà di un processo a Vannacci” aveva annunciato in mattinata il leader leghista. Ma alla fine il generale, secondo quanto racconta all’uscita il leghista Armando Siri, “non si è collegato”. E all’uscita la quasi totalità dei leghisti fuggono via senza rilasciare dichiarazione ai cronisti. Le uniche parole sono affidate a una nota dell’ufficio stampa di Salvini: “Il consiglio federale della Lega, all’unanimità, ha dato mandato al segretario Matteo Salvini e ai capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo di intervenire in fase di conversione, qualora ce ne fosse necessità, per valutare l’aumento del contributo delle banche che sarà destinato al sostegno di sanità, famiglie e imprese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
