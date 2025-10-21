Lega evitato lo scontro al Consiglio federale | tramonta il modello bavarese di Luca Zaia
Tramonta l’ipotesi del “ modello bavarese ” auspicato da Luca Zaia. E nessuna resa dei conti per il vicesegretario Roberto Vannacci. Secondo quanto trapela, l’ex generale avrebbe riconosciuto, davanti alla cerchia ristretta del Consiglio federale del Carroccio, che il risultato ottenuto in Toscana «è stato deludente», precisando però che «la colpa non è del singolo, ma di tutti». Sono alcuni dei punti emersi dal Consiglio che si è tenuto, oggi, 21 ottobre, nella sede storica della Lega, in via Bellerio, a Milano. Un incontro convocato per tirare le somme dopo i primi appuntamenti elettorali regionali in cui il partito ha mostrato segni di flessione, in particolare in Toscana, territorio di appartenenza del generale. 🔗 Leggi su Open.online
