L’effetto Giubileo raggiunge Milano Il Duomo tra le tappe dei pellegrini
L’effetto Giubileo si sente anche a Milano, tra le principali mete attraversate dai pellegrini, dopo Roma. Il Duomo è in cima alla lista delle tappe contemplate nell’itinerario di viaggio, ma ce ne sono anche altre in terra lombarda, come il Santuario di Caravaggio e la via Francigena, che passa dalla regione. A inquadrare “Il turismo spirituale in occasione del Giubileo 2025 ” sono il centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi CeRTA e Cattolicaper il Turismo. L’indagine - presentata ieri nell’ateneo di Largo Gemelli - è stata svolta su un campione di 1.405 viaggiatori giunti a Roma durante l’Anno Santo, di cui la metà italiani e l’altra metà divisa tra Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
20/10/25. Si è svolto nel pomeriggio di ieri il Giubileo delle comunità cristiane sinodali del vicariato di Cavarzere. Dopo il momento penitenziale nella basilica di S. Giacomo il gruppo di fedeli si è recato in pellegrinaggio in cattedrale, dove tutti sono stati accolti Vai su Facebook
L’effetto Giubileo raggiunge Milano. Il Duomo tra le tappe dei pellegrini - Altre destinazioni preferite nel viaggio: il santuario di Caravaggio e il tratto lombardo della via Francigena. Segnala msn.com
Giubileo dei catechisti don Matteo Dal Santo, responsabile del Servizio per la catechesi dell’arcidiocesi di Milano - Mentre la Chiesa universale si appresta a vivere il Giubileo dei catechisti, dal 26 al 28 settembre, la Chiesa di Milano ha già vissuto questo momento a livello diocesano, il 13 settembre, con il ... Secondo agensir.it
Giubileo 2025: Milano, sabato in duomo celebrazione insieme alle persone con disabilità. “Tutti noi speriamo” - 15, si terrà il Giubileo diocesano insieme alle persone con disabilità, promosso dalla Consulta diocesana “Comunità cristiana e disabilità”. Segnala agensir.it