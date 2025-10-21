L’effetto Giubileo si sente anche a Milano, tra le principali mete attraversate dai pellegrini, dopo Roma. Il Duomo è in cima alla lista delle tappe contemplate nell’itinerario di viaggio, ma ce ne sono anche altre in terra lombarda, come il Santuario di Caravaggio e la via Francigena, che passa dalla regione. A inquadrare “Il turismo spirituale in occasione del Giubileo 2025 ” sono il centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi CeRTA e Cattolicaper il Turismo. L’indagine - presentata ieri nell’ateneo di Largo Gemelli - è stata svolta su un campione di 1.405 viaggiatori giunti a Roma durante l’Anno Santo, di cui la metà italiani e l’altra metà divisa tra Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’effetto Giubileo raggiunge Milano. Il Duomo tra le tappe dei pellegrini