Lecco piange Pierina Polti storica e stimata ristoratrice

Leccotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Commosso addio a una stimata ristoratrice simbolo del territorio lecchese. Si è spenta infatti all'età di 76 anni, Pierina Patelli Polti. Dopo aver lavorato a Onno e Olginate, per 37 anni ha gestito il ristorante Don Rodrigo nella città capoluogo insieme al marito Ezio Polti, attività oggi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Lecco Piange Pierina Polti