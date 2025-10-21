Lecco piange Pierina Polti storica e stimata ristoratrice
Commosso addio a una stimata ristoratrice simbolo del territorio lecchese. Si è spenta infatti all'età di 76 anni, Pierina Patelli Polti. Dopo aver lavorato a Onno e Olginate, per 37 anni ha gestito il ristorante Don Rodrigo nella città capoluogo insieme al marito Ezio Polti, attività oggi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LUTTO - E' morto Luigi Frigerio, per tutti Luis, colonna portante dell'Osgb e dell'oratorio di Merate https://lecconotizie.com/cronaca/merate-cronaca/merate-losgb-piange-la-scomparsa-di-luigi-luis-frigerio/ - facebook.com Vai su Facebook
Dolzago piange il consigliere comunale Luigi Oscar Aglione, aveva 53 anni https://lecconotizie.com/cronaca/oggiono-cronaca/dolzago-piange-il-consigliere-comunale-luigi-oscar-aglione-aveva-53-anni/… via @Lecco Notizie - X Vai su X