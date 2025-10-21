Lecco incidente in galleria sulla Statale 36 | un' auto si ribalta due donne ferite

Lecco, 21 ottobre 2025 – Incidente con un'auto ribaltata nella galleria del Monte Barro della Statale 36. Due donne sono rimaste ferite: hanno 77 e 37 anni. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona, perché la circolazione è stata temporaneamente bloccata. L'incidente. L'incidente è successo questa mattina, nella canna della direttrice sud, all'uscita da Lecco, in direzione di Monza e Milano. Le conducenti di una Skoda e di una Fiat Panda si sono tamponante. In seguito allo scontro, l a Skoda si è cappottata, terminando la corsa con le quattro ruote all'aria. A innescare la carambola sarebbe stata la conducente della Skoda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

