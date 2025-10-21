Lecco 13 alloggi pubblici verranno sistemati per le famiglie

Tredici appartamenti comunali tornano a nuova vita. Il Comune di Lecco ha aggiudicato alla Fondazione San Carlo Onlus di Milano il bando per la valorizzazione di altrettanti alloggi pubblici attualmente sfitti e in stato di degrado, che verranno recuperati e destinati a famiglie in condizione di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it