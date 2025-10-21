Lecce violenza sessuale su nipotino | arrestato lo zio 58enne

Un uomo di 58 anni residente a Nardò, in provincia di Lecce, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violenza sessuale pluriaggravata commessa ai danni del nipote, minore di dieci anni. Le indagini. L’arresto è avvenuto oggi, 21 ottobre, dopo l’attività investigativa degli agenti del Commissariato di Nardò, iniziata venerdì scorso. Presso l’Ufficio di Pubblica Sicurezza si era presentata una donna, che ha raccontato di essere stata testimone della violenza: l’evento si è verificato domenica 12 ottobre, intorno alle 17, all’interno dei giardinetti di un quartiere popolare di Nardò, nelle vicinanze di un albero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

