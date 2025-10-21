Lecce circonvallazione nel caos e su via Salandra spunta l?idea di un rondò
«Una rotatoria in via Antonio Salandra per?compensare? la chiusura dello spartitraffico lungo via Guglielmo Oberdan». È la proposta annunciata ieri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Approfondisci con queste news
Lecce, lavori sulla circonvallazione: stop al traffico per 10 giorni - X Vai su X
Moving the World – for You Vieni nelle nostre sedi o chiamaci per maggiori dettagli 3481475631 -Lecce - Viale della Repubblica, 37 -Brindisi - Contrada Piccoli -Tuglie - Via circonvallazione #mcmobility #isuzucommercial #isuzuM21 #isuzuM27 - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, ripartono i cantieri sulla circonvallazione: caos a settembre? La mappa dei (possibili) disagi - Archiviata la festa patronale, lunedì 1° settembre riprenderanno ufficialmente il via i lavori di rigenerazione urbana lungo la circonvallazione di Lecce. Come scrive quotidianodipuglia.it
Riapre Viale Japigia a Lecce. Il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “entro il 1 Novembre si arriverà all’intersezione di Via Merine” - Riapre Viale Japigia a Lecce, dopo diversi giorni di chiusura per gli interventi previsti sulla circonvallazione. Secondo corrieresalentino.it
Lecce, la circonvallazione va in tilt: sospeso il cantiere dell’Enel - La chiusura del sottopasso di Via del Mare ha mandato in tilt il traffico di un’intera area e delle vie limitrofe. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it