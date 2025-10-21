Ha un nuovo schermo a colori, ha un modem 5G ed è compatibile con la penna InkSense Plus. Non è un telefono ma non è nemmeno più solo un ebook reader. Presentato anche Note Air5 C. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - L’ebook reader a forma di telefono ora può prendere appunti e navigare in 5G: ecco Palma 2 Pro, a colori