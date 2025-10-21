Leao non può fare il 9 | Milan puoi permetterti anche Gimenez e Pulisic?
La doppietta contro la Fiorentina ha solo un significato: Leao si è sbloccato. Ma molto del lavoro è stato fatto anche da Gimenez. Dunque, come può giocare il Milan di Allegri per evitare di sacrificare Pulisic e segnare di più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
