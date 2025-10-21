Leao non può fare il 9 | Milan puoi permetterti anche Giménez e Pulisic? L’analisi
Rafael Leao ha deciso Milan-Fiorentina con una doppietta, beneficiando, però, del lavoro di un numero 9 puro come Santiago Giménez. La doppietta contro la Fiorentina ha solo un significato: Rafael Leao si è finalmente sbloccato. Ma molto del lavoro è stato fatto anche da Santiago Giménez, un vero centravanti. Dunque, ecco - nel video di 'GazzettaTV' - come può giocare il Milan di Massimiliano Allegri per evitare di sacrificare Christian Pulisic e segnare di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
