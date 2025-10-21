Leao genio a caccia di costanza Il tocco di Allegri dietro al riscatto

Sport.quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Fame di vittorie". Tre parole, due gol alla Fiorentina, un segnale. Fortissimo. Rafael Leao è tornato. Alla sua maniera. Nel contempo, anche nella versione allegriana: centravanti atipico, sì, ma paradossalmente, in rete da vero nove. Non giocava titolare dal 17 agosto: in quel caso, meno di un quarto d’ora per alzare le braccia dopo un’incornata finita nel sacco, poi poco più di un quarto d’ora per alzarle di nuovo. In segno di forfait: lesione al soleo. In campionato, a San Siro, non segnava dalla notte dell’addio di Pioli, datata maggio 2024. Scherzo del destino. - L’ultima doppietta risaliva invece e addirittura a giugno 2023. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Leao, genio a caccia di costanza. Il tocco di Allegri dietro al riscatto

