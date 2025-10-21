Leao e una doppietta da leader | per lui il premio di MVP di Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina, Leao torna titolare dopo Milan-Bari di Coppa Italia e segna due gol. E' lui l'MVP della partita. Ecco il pezzo di acmilan.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Leao e una doppietta da leader: per lui il premio di MVP di Milan-Fiorentina

Approfondisci con queste news

La rivincita di Leao: dopo tante critiche con una doppietta riporta il Milan in vetta https://ilsole24ore.com/art/la-rivincita-leao-tante-critiche-una-doppietta-riporta-milan-vetta-AHWqggFD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Ec - X Vai su X

Cassano si scaglia contro Leao, anche dopo la doppietta del portoghese - facebook.com Vai su Facebook

Doppietta decisiva: Rafael Leao è l'MVP di Milan-Fiorentina - 1 rossonero: è Rafa il migliore in campo Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro la Fiorentina, imponendosi per 2- Riporta milannews.it