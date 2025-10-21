Leao e una doppietta da leader | per lui il premio di MVP di Milan-Fiorentina

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Fiorentina, Leao torna titolare dopo Milan-Bari di Coppa Italia e segna due gol. E' lui l'MVP della partita. Ecco il pezzo di acmilan.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

leao e una doppietta da leader per lui il premio di mvp di milan fiorentina

© Pianetamilan.it - Leao e una doppietta da leader: per lui il premio di MVP di Milan-Fiorentina

Approfondisci con queste news

leao doppietta leader premioDoppietta decisiva: Rafael Leao è l'MVP di Milan-Fiorentina - 1 rossonero: è Rafa il migliore in campo Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro la Fiorentina, imponendosi per 2- Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Leao Doppietta Leader Premio