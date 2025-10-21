Leadership femminile e trasparenza | HiRef fa scuola
Un traguardo importante. HiRef in un anno ha trasformato l’impegno per l’inclusione in un risultato certificato. La società padovana, specializzata in soluzioni per la climatizzazione sostenibile e l’efficienza energetica, ha ottenuto la certificazione UNIPdR 125:2022 per la parità di genere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
