Leadership femminile e trasparenza | HiRef fa scuola

Padovaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un traguardo importante. HiRef in un anno ha trasformato l’impegno per l’inclusione in un risultato certificato. La società padovana, specializzata in soluzioni per la climatizzazione sostenibile e l’efficienza energetica, ha ottenuto la certificazione UNIPdR 125:2022 per la parità di genere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

