Leader Europa | confine Ucraina non cambi

15.10 Dichiarazione congiunta dei leader Ue e Zelensky sulla situazione in Ucraina. "Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura. Sosteniamo fermamente la posizione del presidente Trump, secondo cui i combattimenti dovrebbero cessare immediatamente e che l'attuale linea di contatto dovrebbe essere punto di partenza dei negoziati" "Restiamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono devono essere modificati con la forza", aggiungono. Poi: "Aumentare la pressione sull'economia russa, fino alla pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

