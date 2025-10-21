Leader Europa | confine Ucraina non cambi

Servizitelevideo.rai.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.10 Dichiarazione congiunta dei leader Ue e Zelensky sulla situazione in Ucraina. "Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura. Sosteniamo fermamente la posizione del presidente Trump, secondo cui i combattimenti dovrebbero cessare immediatamente e che l'attuale linea di contatto dovrebbe essere punto di partenza dei negoziati" "Restiamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono devono essere modificati con la forza", aggiungono. Poi: "Aumentare la pressione sull'economia russa, fino alla pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

