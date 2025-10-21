Le zanzare sono arrivate anche in Islanda L’esperto | Segnale di un trend globale

In Islanda sono state trovate per la prima volta tre zanzare della specie Culiseta annulata. Sono state scoperte da un fotografo locale e segnalate su un gruppo Facebook di appassionati di insetti. Gli esemplari scoperti non lontano dalla capitale Reykjavík potrebbero essere arrivati tramite navi e adattati al clima più mite rispetto al passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

