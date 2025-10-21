Le telecamere ai semafori salgono a 15 | ecco in quali incroci Il Pd | Masci tradisce i cittadini VIDEO

A Pescara l'utilizzo dei Velocar, i semafori intelligenti che rilevano le infrazioni, andrà avanti almeno per altri tre anni e i dispositivi saliranno da 12 a 15. A dirlo è il Pd cittadino, secondo cui è stata "tradita la promessa elettorale del sindaco Masci e dei partiti di centrodestra".Nel. 🔗 Leggi su Ilpescara.it