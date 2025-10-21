Le stranezze delle cimici | le orecchie sulle zampe che servono a coltivare funghi

Quello degli insetti è un mondo pieno di stranezze. E lo conferma una recente scoperta che riguarda i dinidoridi, una famiglia di cimici diffuse nelle regioni tropicali dell’Africa e dell’Asia. Si riteneva infatti che le femmine di questi insetti presentassero un organo uditivo – qualcosa di. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

Alcune specie di cimici hanno un fungo sulle zampe simile al Cordyceps che è una barriera micidiale contro le vespe - I ricercatori hanno studiato la cimice dinidoride giapponese Megymenum gracilicorne e hanno scoperto che questo organo simbiotico non è uditivo come si pensava finora ... Si legge su wired.it