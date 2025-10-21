Le strade trappola della Brianza i 10 punti da bollino nero | ecco dove i ciclisti rischiano grosso

Monza – Dieci luoghi pericolosi da evitare per chi si sposta in bicicletta. Il Consiglio provinciale ha approvato l’aggiornamento 2025 del Piano strategico della mobilità ciclistica (Psmc), uno strumento fondamentale per promuovere una mobilità più sostenibile, sicura e interconnessa. Il Piano individua dieci “punti neri” ad alta incidentalità, per i quali sono state sviluppate proposte progettuali specifiche con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la protezione dei ciclisti. Il documento include inoltre un album statistico che fotografa lo stato della rete ciclabile, l’accessibilità dei nodi e l’incidentalità nel triennio 2020–2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

