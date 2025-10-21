Le strade trappola della Brianza i 10 punti da bollino nero | ecco dove i ciclisti rischiano grosso
Monza – Dieci luoghi pericolosi da evitare per chi si sposta in bicicletta. Il Consiglio provinciale ha approvato l’aggiornamento 2025 del Piano strategico della mobilità ciclistica (Psmc), uno strumento fondamentale per promuovere una mobilità più sostenibile, sicura e interconnessa. Il Piano individua dieci “punti neri” ad alta incidentalità, per i quali sono state sviluppate proposte progettuali specifiche con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la protezione dei ciclisti. Il documento include inoltre un album statistico che fotografa lo stato della rete ciclabile, l’accessibilità dei nodi e l’incidentalità nel triennio 2020–2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Youmedia Fanpage.it. . Madre e figlia non riuscivano a liberarsi dalla trappola d'acqua che le impediva di uscire dalla macchina. Gridano aiuto. La tempesta aveva ridotto il punto della strada in cui erano impossibile da superare. Il video dei vigili del fuoco che - facebook.com Vai su Facebook
La trappola dell’assicurazione fantasma: decine di famiglie ingannate per 10 anni dal “consulente fidato” - Verano Brianza (Monza) – Tra il 2013 e il 2023 ha commesso una serie di truffe in ambito assicurativo ai danni di clienti, conosciuti nel corso dell’attività da lui prestata alle dipendenze di diverse ... Da ilgiorno.it