Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 21 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 21 ottobre 2025. Ariete Luna nuova, la prima d'autunno, Sole e Luna si incontrano, allo stesso grado dello stesso segno, in questo caso in Bilancia alle 14:24. Preparate anche dentro di voi il terreno che può servire ad accogliere e portare avanti novità, accordi, progetti, relazioni personali. In questi giorni fate attenzione ad eventuali segnali interiori, rabbia, commozione, gioia. possono indicare cosa favorire e cosa allontanare, di cosa liberarsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 21 ottobre

