Le specialità della tavola invadono il centro torna ' Autunno Ducale nelle Terre Estensi'

Ferraratoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tradizioni del Ducato Estense protagoniste con ‘Autunno Ducale nelle Terre Estensi’, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre nel centro storico di Ferrara. L'iniziativa, alla sua undicesima edizione, mette insieme eccellenze enogastronomiche tipiche delle terre degli Este con artigianato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Specialit224 Tavola Invadono Centro