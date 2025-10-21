Le specialità della tavola invadono il centro torna ' Autunno Ducale nelle Terre Estensi'
Tradizioni del Ducato Estense protagoniste con ‘Autunno Ducale nelle Terre Estensi’, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre nel centro storico di Ferrara. L'iniziativa, alla sua undicesima edizione, mette insieme eccellenze enogastronomiche tipiche delle terre degli Este con artigianato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
