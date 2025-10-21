’Le scuole scendono in campo’ per riempire lo stadio Capanni

Insieme per vincere. Potrebbe essere questo lo slogan del progetto promosso dalla Savignanese Calcio con le scuole di Savignano per coinvolgere la città in un torneo del tifo per la squadra del cuore. L’obiettivo del progetto, dal titolo ’ Le scuole di Savignano scendono in campo ’ è quello di avvicinare i giovani al mondo dello sport incentivando la frequentazione dello stadio comunale Capanni in occasione delle gare casalinghe della prima squadra. Il progetto ha mosso i primi passi nel gennaio 2025, protagonisti i ragazzi, bambini e famiglie delle scuole cittadine, da quelle dell’infanzia alla scuola media, che hanno riempito le tribune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

