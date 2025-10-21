Le scimmie più usate dalla sperimentazione scientifica si stanno estinguendo

Il macaco cinomolgo è a rischio di estinzione. Il declino delle popolazioni in natura, stimato tra il 50 e il 70%, è causato da perdita di habitat, commercio illegale, su cui pesa la forte domanda per la sperimentazione scientifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Un nuovo filmato dal dietro le quinte di #Superman ha rivelato che le scimmie mutanti hater online (parodia dei fan tossici di Snyder) sono state interpretate da James Gunn tramite motion-capture. - facebook.com Vai su Facebook

Le scimmie più usate dalla sperimentazione scientifica si stanno estinguendo - Il declino delle popolazioni in natura, stimato tra il 50 e il 70%, è causato da perdita di habitat, commercio ... Scrive fanpage.it