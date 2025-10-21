Le ruspe in via Argine Cagnetto | A pezzi finalmente i lavori

Si chiude via Argine Cagnetto e si aprono i lavori. Da ieri mattina e per almeno un mese, la ditta che si è aggiudicata l’appalto, ha iniziato le opere. Uomini e mezzi sono al lavoro nel tratto di circa un chilometro che collega il ponte di Burana all’incrocio che porta alla frazione di Gavello e da lì al modenese. Il costo è di 500mila euro. Si tratta di lavori richiesti a gran voce, da alcuni anni, dai residenti delle frazioni e da chi la attraversa tutti i giorni per andare al lavoro. Era un tratto ammalorato, pieno di buche, avvallamenti, crepe, diventato davvero pericoloso. E’ di certo un disagio per i residenti ma anche la conclusione finalmente di una situazione che metteva a rischio la sicurezza di chiunque transitasse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

