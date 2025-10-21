Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 ottobre | la rassegna stampa
Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi gli scontri sulla manovra, con Fi e Lega contrari all’aumento della tassazione sugli affitti brevi. In primo piano l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket sulla superstrada Terni-Rieti, che ha portato alla morte di Raffaele Marianella: sospetti su gruppi di ultrà di estrema destra. Spazio anche alla tregua a Gaza, sempre più fragile, con Trump che avverte Hamas: “Se viola il cessate il fuoco sarà annientato”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buongiorno con le prime pagine dei quotidiani altoatesini oggi in edicola. Alle 7,18 su Rai radio uno il giornale radio regionale. Alle 7:30 su Rai tre Buongiorno regione - facebook.com Vai su Facebook
Le prime pagine dei quotidiani trentini in edicola oggi, sabato 18 ottobre 2025. La rassegna stampa con le ultime notizie dal Trentino Alto Adige in onda fra poco, nel giornale radio regionale (alle 7.18 su @Radio1Rai ). - X Vai su X
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 20 ottobre - Il ritorno della Serie A con il Milan nuova capolista solitaria uno dei temi principali sulle prime pagine dei quotidiani nostrani in edicola quest'oggi,. Secondo tuttomercatoweb.com
I quotidiani locali in edicola oggi, martedì 21 ottobre - Nelle prime pagine dei quotidiani altoatesini oggi in edicola, il morto per nitazene, il primo riconosciuto a livello nazionale e l'allarme per la presenza in provincia dei pericolosissimi oppioidi ... Scrive rainews.it
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 21 ottobre 2025 - eu e alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 21 ottobre 2025! Lo riporta msn.com