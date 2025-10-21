Le previsioni meteo di oggi 21 ottobre ad Avellino
A Avellino oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
