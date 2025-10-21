Le pignorano la casa chiusa dall’interno sfondano la porta e la trovano ridotta a uno scheletro | il caso di Celestina Vacchini nel Milanese

Nata nel 1935, Celestina Vacchini sarebbe oggi novantenne. Invece è morta, da anni, ma nessuno se ne era ancora accorto. I resti ossei dell’anziana sono stati trovati oggi nella casa dove viveva sola in via Emilia a San Giuliano Milanese. La scoperta del corpo sarebbe avvenuta grazie a un “accesso forzoso” dell’ ufficiale giudiziario, che doveva effettuare un pignoramento a causa dei debiti per 40 mila euro che la donna aveva accumulato, probabilmente mentre era già morta. I vicini: «Non sapevamo nemmeno abitasse qui». Celestina Amelia Vacchini era originaria della provincia di Pavia e non si era mai sposata. 🔗 Leggi su Open.online