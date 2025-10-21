Le partite di oggi | Champions League Serie C e Youth League

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si gioca in Europa con i nerazzurri impegnati contro il Saint-Gilloise e i partenopei che affronteranno il Psv. In campo dalla mattina anche le U19 in Youth League. Tempo di recuperi in Serie C con Inter U23-Renate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: Champions League, Serie C e Youth League

