Le parlamentari che indossano il velo sono le vere complici degli scempi islamici

Dalla Boldrini a Nancy Pelosi: tutte in fila a prostrarsi di fronte ai folli dettami degli imam. Dimenticando le povere vittime.

