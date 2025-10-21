Le pagelle Nicastro ci mette fisicità Ceccacci spinge sulla trequarti
Pozzi 6,5: ad inizio gara devia con le unghie un insidiosissimo tiro da fuori area di Ianesi. Sarà questo l’unico pericolo da lui corso in tutto l’arco della gara. I suoi rilanci profondi sono sempre pericolosi per la difesa avversaria. Ceccacci 7: soprattutto nel primo tempo in fase offensiva si spinge spesso fin sulla trequarti avversaria. Preciso anche nelle chiusure difensive. Neutralizza Ianesi aggredendolo alto. Primasso 6,5: cura senza prendersi alcun rischio la prima fase d’impostazione uscendo sempre vincitore anche dai contrasti aerei. Rende innocua la punta avversaria Andolfi. Alla mezz’ora sciupa una buona occasione dagli sviluppi di corner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
